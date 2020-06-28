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وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني بجامعة الملك خالد تنظم برنامجًا توعويًّا في التصدي للهجمات السيبرانية

وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني بجامعة الملك خالد تنظم برنامجًا توعويًّا في التصدي للهجمات السيبرانية

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وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني بجامعة الملك خالد تنظم برنامجًا توعويًّا في التصدي للهجمات السيبرانية

وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني بجامعة الملك خالد تنظم برنامجًا توعويًّا في التصدي للهجمات السيبرانية
http://almnatiq.net/?p=878770

 

 تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني وضمن مشروع “مبادرون” برنامجًا توعويًّا إلكترونيًّا للتصدي للهجمات السيبرانية تحت عنوان “الأمن السيبراني للجميع” تقدمه المشرفة على وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني بالجامعة الدكتورة سارة هاني أبوغزالة، وذلك مساء غد الاثنين.

وأوضحت أبوغزالة أن البرنامج يهدف إلى الإلمام بأساسيات الأمن السيبراني والتوعية بخطورة الهجمات عند استخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والإلمام برؤية المملكة ٢٠٣٠ فيما يخص الأمن السيبراني، ومعرفة الأضرار المترتبة على ارتكاب الجرائم السيبرانية.

ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط https://t.co/5DTeCeIe2t?amp=1 ويستهدف البرنامج المهتمين بالأمن السيبراني وعموم أفراد المجتمع.

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