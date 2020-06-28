جامعة الملك خالد تطلق المعسكر الصيفي في علم البيانات باستخدام R الأسبوع المقبل

المناطق - أبها

تطلق جامعة الملك خالد ممثلة في كلية علوم الحاسب الآلي برنامجًا لمدة ثلاثة أسابيع تحت عنوان “المعسكر الصيفي في علم البيانات باستخدام R“، اعتبارًا من الـ 14 من شهر ذي القعدة حتى الـ 2 من شهر ذي الحجة القادم.

وأوضح عميد كلية علوم الحاسب الآلي بالجامعة الدكتور علي آل قروي أن البرنامج يأتي ضمن مشروع الجامعة “مبادرون”، ويتضمن تدريبًا مكثفًا على المراحل الأساسية في علم البيانات، وكذلك هندسة البيانات، وتعلم الآلة لتحليل البيانات، والرسم البياني واستنباط الأنماط من البيانات.

ويستهدف المعسكر المهتمين في مجال علم البيانات والتطبيق العملي لمفاهيمه، والراغبين من الباحثين في تطوير مهاراتهم في تحليل واستقراء البيانات وإدارتها بأكثر الطرق فاعلية، وكذلك يستهدف القائمين على إدارة البيانات وتحليلها في المنشآت والقطاعات وتوظيفها لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.

فيما بينت مقدمة البرنامج عضو هيئة التدريس بكلية علوم الحاسب الآلي الدكتورة أريج العسيري، أن البرنامج يقدم أساسيات تحليل البيانات واستقرائها بهدف استكشاف أنماطها وظواهرها باستخدام لغة R، ابتداءً من التحليل المبدئي، وهندسة البيانات، ثم توظيف خوارزميات تعلم الآلة لاستقراء البيانات، وكذلك تقنيات تصوير البيانات واستخدامها في اتخاذ القرار، وذلك عن طريق التطبيق العملي لتلك التقنيات باستخدام بيانات من أرض الواقع تستهدف مختلف التحديات التي تواجهها القطاعات في إدارة البيانات.

ويهدف المعسكر إلى تطوير فهم المشاركين في تحليل البيانات وتصويرها، وإكسابهم أهم المهارات التقنية لهندسة البيانات، وتعريفهم بتقنيات تعلم الآلة الأساسية وتطبيقها في تحليل البيانات واستقرائها واكتشاف أنماطها، كما يهدف إلى التعريف بتقنيات تصوير البيانات وتوظيفها في اتخاذ القرار.

يذكر أن البرنامج يتيح للملتحقين به فرصة التطبيق العملي بشكل اختياري من خلال ساعتين إضافيتين ضمن الساعات المحددة لإقامة البرنامج التي تتمثل في 3 ساعات يوميًّا عدا يوم الجمعة.