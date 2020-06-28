احدث الأخبار

جامعة الملك خالد تطلق المعسكر الصيفي في علم البيانات باستخدام R الأسبوع المقبل
منطقة عسير
 وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني بجامعة الملك خالد تنظم برنامجًا توعويًّا في التصدي للهجمات السيبرانية
منطقة عسير
 مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد تخصص 80 ألف ريال وجوائز تشجيعية للفائزين في فروعها السبعة
منطقة عسير
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7292.62 نقطة
أبرز المواد
 أمير القصيم يقلد مدير إدارة مركز العمليات المشتركة بالإمارة رتبة “عميد”
منطقة القصيم
 أمير الشرقية : إشادة الصحة العالمية توثيق لجهود المملكة في رفع مستوى السلامة المرورية
المنطقة الشرقية
 أمانة الجوف تنفذ3221 جولة رقابية على المحال والأسواق التجارية
منطقة الجوف
 المياه الوطنية تدخل خدمة المياه لـ 9 قرى بمحافظة بيش بضخها 3100 م3يوميًا
منطقة جازان
 “البيئة” تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لمراجعة جميع فروع الوزارة
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يوجه بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية
أبرز المواد
 خالد الفيصل يعلن أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية
منطقة مكة المكرمة
 رؤساء المشيخات الإسلامية والمفتون بدول البلقان يؤيدون قرار المملكة بإقامة الحج بأعداد محدودة حرصاً على سلامة الحجاج
أبرز المواد
جامعة الملك خالد تطلق المعسكر الصيفي في علم البيانات باستخدام R الأسبوع المقبل

جامعة الملك خالد تطلق المعسكر الصيفي في علم البيانات باستخدام R الأسبوع المقبل

منطقة عسير
وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني بجامعة الملك خالد تنظم برنامجًا توعويًّا في التصدي للهجمات السيبرانية

وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني بجامعة الملك خالد تنظم برنامجًا توعويًّا في التصدي للهجمات السيبرانية

منطقة عسير
مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد تخصص 80 ألف ريال وجوائز تشجيعية للفائزين في فروعها السبعة

مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد تخصص 80 ألف ريال وجوائز تشجيعية للفائزين في فروعها السبعة

منطقة عسير
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7292.62 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7292.62 نقطة

أبرز المواد

جامعة الملك خالد تطلق المعسكر الصيفي في علم البيانات باستخدام R الأسبوع المقبل

جامعة الملك خالد تطلق المعسكر الصيفي في علم البيانات باستخدام R الأسبوع المقبل
http://almnatiq.net/?p=878773
المناطق - أبها

تطلق جامعة الملك خالد ممثلة في كلية علوم الحاسب الآلي برنامجًا لمدة ثلاثة أسابيع تحت عنوان “المعسكر الصيفي في علم البيانات باستخدام R“، اعتبارًا من الـ 14 من شهر ذي القعدة حتى الـ 2 من شهر ذي الحجة القادم.

وأوضح عميد كلية علوم الحاسب الآلي بالجامعة الدكتور علي آل قروي أن البرنامج يأتي ضمن مشروع الجامعة “مبادرون”، ويتضمن تدريبًا مكثفًا على المراحل الأساسية في علم البيانات، وكذلك هندسة البيانات، وتعلم الآلة لتحليل البيانات، والرسم البياني واستنباط الأنماط من البيانات.

ويستهدف المعسكر المهتمين في مجال علم البيانات والتطبيق العملي لمفاهيمه، والراغبين من الباحثين في تطوير مهاراتهم في تحليل واستقراء البيانات وإدارتها بأكثر الطرق فاعلية، وكذلك يستهدف القائمين على إدارة البيانات وتحليلها في المنشآت والقطاعات وتوظيفها لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.

فيما بينت مقدمة البرنامج عضو هيئة التدريس بكلية علوم الحاسب الآلي الدكتورة أريج العسيري، أن البرنامج يقدم أساسيات تحليل البيانات واستقرائها بهدف استكشاف أنماطها وظواهرها باستخدام لغة R، ابتداءً من التحليل المبدئي، وهندسة البيانات، ثم توظيف خوارزميات تعلم الآلة لاستقراء البيانات، وكذلك تقنيات تصوير البيانات واستخدامها في اتخاذ القرار، وذلك عن طريق التطبيق العملي لتلك التقنيات باستخدام بيانات من أرض الواقع تستهدف مختلف التحديات التي تواجهها القطاعات في إدارة البيانات.

ويهدف المعسكر إلى تطوير فهم المشاركين في تحليل البيانات وتصويرها، وإكسابهم أهم المهارات التقنية لهندسة البيانات، وتعريفهم بتقنيات تعلم الآلة الأساسية وتطبيقها في تحليل البيانات واستقرائها واكتشاف أنماطها، كما يهدف إلى التعريف بتقنيات تصوير البيانات وتوظيفها في اتخاذ القرار.

يذكر أن البرنامج يتيح للملتحقين به فرصة التطبيق العملي بشكل اختياري من خلال ساعتين إضافيتين ضمن الساعات المحددة لإقامة البرنامج التي تتمثل في 3 ساعات يوميًّا عدا يوم الجمعة.

روابط ذات صلة

وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني بجامعة الملك خالد تنظم برنامجًا توعويًّا في التصدي للهجمات السيبرانية

وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني بجامعة الملك خالد تنظم برنامجًا توعويًّا في التصدي للهجمات السيبرانية
مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد تخصص 80 ألف ريال وجوائز تشجيعية للفائزين في فروعها السبعة

مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد تخصص 80 ألف ريال وجوائز تشجيعية للفائزين في فروعها السبعة
شرطة عسير: القبض على أربعة مواطنين وقع بينهم شجارٌ على أحد طرق أحد رفيدة وقيام اثنين منهما بالتصادم عمداً بمركبتيهما

شرطة عسير: القبض على أربعة مواطنين وقع بينهم شجارٌ على أحد طرق أحد رفيدة وقيام اثنين منهما بالتصادم عمداً بمركبتيهما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*