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وزير الإعلام المكلف يجتمع بمسؤولي القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة بالمملكة

وزير الإعلام المكلف يجتمع بمسؤولي القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=878779
المناطق - واس

عقد معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، اجتماعا مع مسؤولي القنوات التلفزيونية والاذاعية الخاصة عبر تقنية الاتصال المرئي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل التلفزيوني والإذاعي. للقطاع الخاص في المملكة.
وأكد معاليه خلال الاجتماع على الدور الذي يضطلع به القطاع الإعلامي الخاص بالمملكة ومشاركته مع الإعلام الرسمي في إبراز القضايا التي تهم المملكة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتم التطرق إلى التحديات والصعوبات التي تواجه القنوات والإذاعات الخاصة بالمملكة، والتطلعات إلى صناعة إعلام مؤثر و تطوير الكفاءات الإعلامية من خلال التدريب وعقد الشراكات مع كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية، والجهات ذات الصلة.
وناقش الاجتماع بعض الحلول بما يمكن الإعلام الخاص ليقوم بدوره المأمول منه كمنصات إعلامية توظف قدراتها وامكاناتها للوصول إلى المتلقين وتقديم المحتوى الإعلامي الرزين الذي يلبي حاجات ورغبات المجتمع بكامل شرائحه المختلفة.
وشدد معاليه على أهمية وضع الاستراتيجيات والسياسات للعمل الإعلامي لتحقيق قصص النجاح بالإضافة إلى أهمية التخطيط البرامجي المسبق للتغطيات، مستشهدا بالمواسم القادمة للمملكة مثل إجازة الصيف – وموسم الحج ، وذكرى اليوم الوطني للمملكة .

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