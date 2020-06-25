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الحربي يتفقد فروع الموارد والتنمية بتبوك

الحربي يتفقد فروع الموارد والتنمية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=878803
تبوك - علي العميري
قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي اليوم بزيارة عدداً من الفروع يرافقه مساعد المدير العام لقطاع التنمية علي بن هرماس العطوي.
واطلع خلال جولته التفقدية التي شملت مكتب العمل، دار الملاحظة الاجتماعية، وحدة الحماية الاسرية، على سير العمل، والتأكد من التزام الفروع من اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية وعلى ما يبذلونه من جهد لخدمة المستفيدين ومن يعمل عن بُعد منهم.
من جانبه أعرب الحربي عن شكره وامتنانه لدعم سمو امير المنطقة و توجيهاته السديدة وحرصه واهتمامه على تقديم كل ما يحقق خير ومصلحة أبناء وبنات المنطقة.

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