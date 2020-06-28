أمانة تبوك تتلقى وتنجز خلال أسبوع ما يزيد عن 343 طلباً عبر خدمة “موعد”

المناطق - تبوك

أكدت أمانة منطقة تبوك استمرارها في تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين إلكترونياً عبر 12 خدمة رئيسية إلى جانب خدمة ” موعد ” التي أطلقت مؤخراً لخدمة المستفيدين الذين تتطلب معاملاتهم الحضور إلى مقر خدمة العملاء بها .

وأوضحت الأمانة أنها تلقت وأنجزت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 343 طلباً عبر خدمة “موعد” التي تأتي في إطار سعيها المتواصل للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين وتسهيل طلب الخدمات وتوفير الوقت والجهد وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد لمنع تكدس المراجعين في مقرها الرئيس .

وبينت أن جميع خدماتها تقدم عن بُعد عبر وسائل التواصل المختلفة إما عن طريق الواتساب أو خدمة 940 أو عبر موقعها الإلكتروني حيث جرى منذ قرار العمل عن بعد وحتى اليوم إصدار أكثر من 418 ترخيصاً للطلبات الخاصة بالمياه والصرف الصحي و 6 تراخيص خاصة بشركات الاتصالات و 416 رخصة للكهرباء كما أصدرت 3711 شهادة صحية إضافة إلى إصدار أكثر من 13 ألف رخصة تجارية و 217 قراراً للمساحة و 578 رخصة إنشاء كما بلغ عدد المعاملات المتداولة داخلياً من خلال نظام الاتصالات الادارية أكثر من 10600 معاملة .

وأشارت الأمانة إلى أن هذه الخدمات قد عززت – ولله الحمد – من الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) واستمرار خدمات الأمانة دون توقف حيث يمكن للراغب الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التواصل عبر الموقع أو الحجز من خلال خدمة ” موعد ” إذا كان الطلب يستدعي الحضور إلى المقر الرئيس بمدينة تبوك.