احدث الأخبار

أمانة تبوك تتلقى وتنجز خلال أسبوع ما يزيد عن 343 طلباً عبر خدمة “موعد”
منطقة تبوك
 علماء من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يؤيدون قرار إقامة الحج بأعداد محدودة جدًا
أبرز المواد
 إزالة تعديات بمساحه إجماليه تزيد عن ١٥٠ الف متر مربع بمركز الحسي
منطقة تبوك
 الحربي يتفقد فروع الموارد والتنمية بتبوك
منطقة تبوك
 عائلة “الفقيهي” تحتفل بزواج ابنها “فيصل” في الرياض
مجتمع المناطق
 أمير الباحة يوجه بإجراء المقابلات الشخصية -عبر الاتصال المرئي- للموظفين المرشحين على الترقيات
منطقة الباحة
 معرض “سي بي إتش آي الشرق الأوسط وأفريقيا” يقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية عام 2021
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 متانة البنية الرقمية للمملكة تنجح في استيعاب 3 أضعاف المتوسط العالمي لاستهلاك البيانات منذ مارس الماضي
أبرز المواد
 لكبح العدوى.. ثلث سكان بكين خضعوا لفحص كورونا
أبرز المواد
 وزير الإعلام المكلف يجتمع بمسؤولي القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة بالمملكة
منطقة الرياض
 “الصندوق العقاري” يُودع أكثر من 1.3 مليار ريال في حسابات مُستفيدي “سكني” لشهر يونيو الجاري
أبرز المواد
أمانة تبوك تتلقى وتنجز خلال أسبوع ما يزيد عن 343 طلباً عبر خدمة “موعد”

أمانة تبوك تتلقى وتنجز خلال أسبوع ما يزيد عن 343 طلباً عبر خدمة “موعد”

منطقة تبوك
علماء من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يؤيدون قرار إقامة الحج بأعداد محدودة جدًا

علماء من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يؤيدون قرار إقامة الحج بأعداد محدودة جدًا

أبرز المواد
إزالة تعديات بمساحه إجماليه تزيد عن ١٥٠ الف متر مربع بمركز الحسي

إزالة تعديات بمساحه إجماليه تزيد عن ١٥٠ الف متر مربع بمركز الحسي

منطقة تبوك
الحربي يتفقد فروع الموارد والتنمية بتبوك

الحربي يتفقد فروع الموارد والتنمية بتبوك

منطقة تبوك

أمانة تبوك تتلقى وتنجز خلال أسبوع ما يزيد عن 343 طلباً عبر خدمة “موعد”

أمانة تبوك تتلقى وتنجز خلال أسبوع ما يزيد عن 343 طلباً عبر خدمة “موعد”
http://almnatiq.net/?p=878819
المناطق - تبوك
أكدت أمانة منطقة تبوك استمرارها في تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين إلكترونياً عبر 12 خدمة رئيسية إلى جانب خدمة ” موعد ” التي أطلقت مؤخراً لخدمة المستفيدين الذين تتطلب معاملاتهم الحضور إلى مقر خدمة العملاء بها .
وأوضحت الأمانة أنها تلقت وأنجزت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 343 طلباً عبر خدمة “موعد” التي تأتي في إطار سعيها المتواصل للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين وتسهيل طلب الخدمات وتوفير الوقت والجهد وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد لمنع تكدس المراجعين في مقرها الرئيس .
وبينت أن جميع خدماتها تقدم عن بُعد عبر وسائل التواصل المختلفة إما عن طريق الواتساب أو خدمة 940 أو عبر موقعها الإلكتروني حيث جرى منذ قرار العمل عن بعد وحتى اليوم إصدار أكثر من 418 ترخيصاً للطلبات الخاصة بالمياه والصرف الصحي و 6 تراخيص خاصة بشركات الاتصالات و 416 رخصة للكهرباء كما أصدرت 3711 شهادة صحية إضافة إلى إصدار أكثر من 13 ألف رخصة تجارية و 217 قراراً للمساحة و 578 رخصة إنشاء كما بلغ عدد المعاملات المتداولة داخلياً من خلال نظام الاتصالات الادارية أكثر من 10600 معاملة .
وأشارت الأمانة إلى أن هذه الخدمات قد عززت – ولله الحمد – من الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) واستمرار خدمات الأمانة دون توقف حيث يمكن للراغب الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التواصل عبر الموقع أو الحجز من خلال خدمة ” موعد ” إذا كان الطلب يستدعي الحضور إلى المقر الرئيس بمدينة تبوك.
ودعت جميع المراجعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي.. https://twitter.com/tabukm/status/1274436856130699264?s=09 واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية مؤكدةً ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابة الدخول حيث لن يُسمح بالدخول لمقر الأمانة ما لم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً .

روابط ذات صلة

إزالة تعديات بمساحه إجماليه تزيد عن ١٥٠ الف متر مربع بمركز الحسي

إزالة تعديات بمساحه إجماليه تزيد عن ١٥٠ الف متر مربع بمركز الحسي
الحربي يتفقد فروع الموارد والتنمية بتبوك

الحربي يتفقد فروع الموارد والتنمية بتبوك
إزالة تعديات بمحافظة أملج

إزالة تعديات بمحافظة أملج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*