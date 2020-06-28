احدث الأخبار

إعادة تأهيل وصيانة 30 ألف متر مربع بطريق الملك فهد في محافظة تيماء
منطقة تبوك
 أمانة تبوك تتلقى وتنجز خلال أسبوع ما يزيد عن 343 طلباً عبر خدمة “موعد”
منطقة تبوك
 علماء من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يؤيدون قرار إقامة الحج بأعداد محدودة جدًا
أبرز المواد
 إزالة تعديات بمساحه إجماليه تزيد عن ١٥٠ الف متر مربع بمركز الحسي
منطقة تبوك
 الحربي يتفقد فروع الموارد والتنمية بتبوك
منطقة تبوك
 عائلة “الفقيهي” تحتفل بزواج ابنها “فيصل” في الرياض
مجتمع المناطق
 أمير الباحة يوجه بإجراء المقابلات الشخصية -عبر الاتصال المرئي- للموظفين المرشحين على الترقيات
منطقة الباحة
 معرض “سي بي إتش آي الشرق الأوسط وأفريقيا” يقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية عام 2021
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 متانة البنية الرقمية للمملكة تنجح في استيعاب 3 أضعاف المتوسط العالمي لاستهلاك البيانات منذ مارس الماضي
أبرز المواد
 لكبح العدوى.. ثلث سكان بكين خضعوا لفحص كورونا
أبرز المواد
 وزير الإعلام المكلف يجتمع بمسؤولي القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة بالمملكة
منطقة الرياض
إعادة تأهيل وصيانة 30 ألف متر مربع بطريق الملك فهد في محافظة تيماء

إعادة تأهيل وصيانة 30 ألف متر مربع بطريق الملك فهد في محافظة تيماء

منطقة تبوك
أمانة تبوك تتلقى وتنجز خلال أسبوع ما يزيد عن 343 طلباً عبر خدمة “موعد”

أمانة تبوك تتلقى وتنجز خلال أسبوع ما يزيد عن 343 طلباً عبر خدمة “موعد”

منطقة تبوك
علماء من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يؤيدون قرار إقامة الحج بأعداد محدودة جدًا

علماء من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يؤيدون قرار إقامة الحج بأعداد محدودة جدًا

أبرز المواد
إزالة تعديات بمساحه إجماليه تزيد عن ١٥٠ الف متر مربع بمركز الحسي

إزالة تعديات بمساحه إجماليه تزيد عن ١٥٠ الف متر مربع بمركز الحسي

منطقة تبوك

إعادة تأهيل وصيانة 30 ألف متر مربع بطريق الملك فهد في محافظة تيماء

إعادة تأهيل وصيانة 30 ألف متر مربع بطريق الملك فهد في محافظة تيماء
http://almnatiq.net/?p=878822
المناطق - تبوك
تنفذ بلدية محافظة تيماء حالياً أعمال تأهيل وصيانة وتطوير لطريق الملك فهد بمدينة تيماء وذلك بكشط مايزيد عن 30 ألف متر مربع من الطريق وإزالة الطبقة الإسفلتية القديمة وإعادة السفلتة للطريق ضمن مشروع صيانة طرق وشوارع المحافظة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي أن مشروعات الصيانة التي تقوم بها البلدية في مدينة تيماء مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة حيث تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى الأداء للطرق في مدن ومراكز وقرى المحافظة الواقعة ضمن نطاق أعمالها تحقيقا لرضى مستخدميها ولتأمين انسيابية الحركة المرورية عليها.
وقال إن الخطة شملت إعادة تهيئة الأرصفة ودهان خطوط المدلولات الأرضي والبلدورات وإنشاء خطوط مشاة ولوحات إرشادية وتحذيرية” لافتًا الانتباه إلى أن البلدية تبذل قصارى جهودها بهدف تغطية كامل أجزاء محافظة تيماء بمشروعات السفلتة والصيانة التي تعد من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها.

روابط ذات صلة

أمانة تبوك تتلقى وتنجز خلال أسبوع ما يزيد عن 343 طلباً عبر خدمة “موعد”

أمانة تبوك تتلقى وتنجز خلال أسبوع ما يزيد عن 343 طلباً عبر خدمة “موعد”
إزالة تعديات بمساحه إجماليه تزيد عن ١٥٠ الف متر مربع بمركز الحسي

إزالة تعديات بمساحه إجماليه تزيد عن ١٥٠ الف متر مربع بمركز الحسي
الحربي يتفقد فروع الموارد والتنمية بتبوك

الحربي يتفقد فروع الموارد والتنمية بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*