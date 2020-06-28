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المراكز والصالات الرياضية بالجوف تتقيد بالإجراءات الاحترازية

المراكز والصالات الرياضية بالجوف تتقيد بالإجراءات الاحترازية

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المراكز والصالات الرياضية بالجوف تتقيد بالإجراءات الاحترازية

المراكز والصالات الرياضية بالجوف تتقيد بالإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=878825
المناطق - واس

بدأت المراكز الرياضية بمنطقة الجوف استقبال المهتمين بمزاولة الأنشطة الرياضية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وفق الضوابط الصحية الذي تضمنه الدليل الإرشادي المُعلن من وزارة الرياضة بعد قرارها برفع تعليق أنشطة المراكز والصالات الرياضية.
عدسة ” واس “بمدينة سكاكا تجولت داخل عدد من المراكز لنقل الصورة التي توضح تطبيق الإجراءات الاحترازية داخلها ، حفاظاً على سلامة مرتاديها من خطر العدوى ، إذ منعت تلك المراكز استقبال أي شخص في حال عدم تقيده بالتعليمات من لبس للكمام وإجراءاه الفحص البصري واصطحابه الأغراض الشخصية التي يقوم باستعمالها داخل المركز ، كما قامت المراكز بتوفير المعقمات والعمل على تعقيم وتطهير الأجهزة الرياضية والأرضيات مع ترك مسافة بين أجهزة التدريب لضمان التباعد الجسدي بين المتدربين إضافة إلى وضع التعليمات التي تنص على تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشأة بشكل واضح في المداخل.

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