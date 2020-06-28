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“الاسكان”: الانتهاء من تطوير مخططين في القصيم توفران 1699 أرضاً سكنيةً

“الاسكان”: الانتهاء من تطوير مخططين في القصيم توفران 1699 أرضاً سكنيةً

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“الاسكان”: الانتهاء من تطوير مخططين في القصيم توفران 1699 أرضاً سكنيةً

“الاسكان”: الانتهاء من تطوير مخططين في القصيم توفران 1699 أرضاً سكنيةً
http://almnatiq.net/?p=878832
المناطق - واس

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان مخططين في منطقة القصيم (بساتين البكيرية، شروق عنيزة) توفر 1699 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تصل إلى 2 مليون م2، وذلك بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيها من سفلته وتسوية وتصريف السيول وغيرها، ضمن جهود الوزارة في تطوير المخططات السكنية في جميع مناطق المملكة.
ويوفر مخطط “شروق عنيزة” بمحافظة عنيزة 1116 قطعة سكنية وبمساحة تزيد على 1.2 مليون متر مربع، فيما يقع مخطط “بساتين البكيرية” في محافظة البكيرية، الممتد على مساحة تزيد عن 730 ألف متر مربع حيث يوفر 583 قطعة أرض سكنية.
وتأتي هذه الخطوات استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها والبالغ عددها أكثر من 150 مخططاً سكنياً، بالإضافة إلى سعيها في تحقيق المستهدفات ورفع نسبة تملك المواطن للسكن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، إذ بات بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد الكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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