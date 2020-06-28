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حدائق محايل عسير تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

حدائق محايل عسير تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=878837
المناطق - واس

استقبلت الحدائق العامة بمحافظة محايل عسير مرتاديها عقب انتهاء أعمال الصيانة والتأكد من اكتمال منظومة الخدمات والتجهيزات كمتنفسات للمواطنين والمقيمين ، وذلك بعد رفع أمر منع التجول وعودة الحياة لطبيعتها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدمن تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأكد رئيس بلدية محايل عسير سعيد علي حافظ جاهزية هذه المرافق العامة ، والاهتمام بتعقيمها وتطهيرها ومراعاة النظافة العامة لها ، حفاظاً على صحة وسلامة مرتاديها، مشيرة إلى أنها مكتملة التجهيزات من ألعاب للأطفال ومسطحات خضراء ومظلات إلى جانب أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وبقية الخدمات الأخرى التي توفر قضاء الأوقات السعيدة للأفراد والعوائل.

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