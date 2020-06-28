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ترامب ينشر ثم يحذف فيديو احتوى على شعارات عنصرية

ترامب ينشر ثم يحذف فيديو احتوى على شعارات عنصرية
http://almnatiq.net/?p=878851
المناطق - وكالات

شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد متابعيه مقطع فيديو قبل أن يحجبه لاحقا، لمواجهة بين عدد من مؤيديه ومعارضيه يظهر فيه رجل يصرخ “سيادة البيض”، وهي عبارة ترددها المجموعات المنادية بتفوق العرق الأبيض.

ونشر مستخدم تويتر هذا الفيديو الذي صوّر كما يبدو في مقر خاص بالمتقاعدين في فلوريدا حيث دارت مواجهة كلامية بين مؤيدي ومعارضي ترامب.

ويظهر في الفيديو اعتبارا من الثواني الأولى رجل يقود سيارة غولف صغيرة مزينة بلافتات “ترامب 2020″ و”أميركا أولا” وهو يواجه صيحات متظاهرين يصفونه بأنه “عنصري”.

ويرد عليهم حينئذ مرتين “سيادة البيض” (وايت باور) مرتين رافعا قبضة يده. ويرد أحد المتظاهرين “ها هو يقول سيادة البيض، هل سمعتم ذلك؟”.

ونشر ترامب الفيديو مرفقا برسالة “شكرا لسكان فيليجيز الرائعين” في إشارة الى هذا المجمع للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 55 عاما والذي يستقبل 115 ألف نسمة في شمال فلوريدا.

وبعد ساعات، وفيما بدأ الجدل يحتدم على وسائل التواصل الاجتماعي، قام ترامب بحذف الفيديو على تويتر.

وقال الناطق باسم البيت الابيض جود دير إن “الرئيس ترامب مؤيد كبير للفيليجيز. لم يسمع الرسالة في هذا الفيديو. ما شاهده هو حماسة كبرى من جانب مؤيديه”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

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