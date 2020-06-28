جامعة الأميرة نورة تحدد 23 يوليو موعداً للتسجيل في برنامج دبلوم اللغة الصينية للأعمال

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حددت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، 23 يوليو المقبل موعداً للتسجيل “لبرنامج دبلوم اللغة الصينية للأعمال” عبر موقعها الرسمي، وذلك بالشراكة مع جامعة بكين للغات والثقافة بهدف تعزيز التبادل التعليمي بين الجامعتين والعمل على تنفيذ مشروع تعليمي تعاوني لطالبات جامعة الأميرة نورة وبناء علاقة جيدة بين المملكة وجمهورية الصين.

وسيُدرّس برنامج اللغة الصينية للأعمال نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بكين، لمدة عامين بواقع 80 ساعة دراسية متضمنة التدريب، تحصل فيه الطالبة على شهادة معتمدة من جامعة بكين للغات والثقافة وجامعة الأميرة نورة، ويتطلب التسجيل في البرنامج الحصول على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، ودفع الرسوم لكل سنة دراسية.

ويستهدف البرنامج الطالبات الراغبات بدراسة اللغة الصينية، إضافة إلى تصميم خطط دراسية خاصة بالشركات الساعية إلى تطوير موظفاتها مهنياً وزيادة كفاءتهن، وتمكينهن من اللغة الصينية.

وتقوم خطة البرنامج على تقديم جامعة بكين مجموعة من المهارات اللغوية التي تساعد في إتقان أساسيات اللغة الصينية في مجال الأعمال، وتزويد الطالبات بحصيلة معرفية تتيح لهن التواصل الشفهي والكتابي، وبالتالي تأهيلهن مستقبلاً للعمل في مجالات تستخدم فيها اللغة الصينية.

ويأتي هذا التوجه من الجامعة متوافقاً مع توجهات المملكة المستقبلية إلى تعزيز التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.

كما يعكس قرار جامعة الأميرة نورة في إدراج دبلوم اللغة الصينية السعي الحثيث والجهود المبذولة بين الجهات ذات العلاقة في الجامعة نحو ربط مخرجاتها وبرامجها لتتوافق مع متطلبات سوق العمل حسب دراستها مسبقاً، التي تضعها الجامعة ضمن أبرز أولوياتها للإسهام في تمكين المرأة السعودية للحصول على فرص وظيفية واعدة في المجتمع ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل.

