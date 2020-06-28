بريطانيا تسجل 36 وفاة و900 إصابة بكورونا خلال يوم

المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأحد عن تسجيل أكثر من 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” رصد 901 إصابة بكورونا خلال يوم، مقابل 890 إصابة أعلنت عنها أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة 311151.

وأعلنت الوزارة في تقرير اليوم عن رصد 36 وفاة جديدة جراء كورونا، ما يمثل انخفاضا بنحو ضعفين مقارنة مع رقم اليوم السابق (100 وفاة)، لكن هذه القفزة الحادة لا تعكس، على الأرجح، الوضع الحقيقي بل تنجم عن مشاكل بيروقراطية، حيث تظهر الإحصاءات المنشورة على موقع الوزارة أن معدل الوفيات الجديدة يشهد هبوطا حادا في يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.

وبشكل عام، سجلت في المملكة المتحدة حتى الآن، حسب بيانات الوزارة، 43550 وفاة ناجمة عن “كوفيد-19″، أي ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.