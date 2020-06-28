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مصر.. هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة والجيزة استمرت لـ20 ثانية

مصر.. هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة والجيزة استمرت لـ20 ثانية
http://almnatiq.net/?p=878878
المناطق - وكالات

شعر سكان القاهرة والجيزة في مصر، مساء اليوم الأحد، بهزة أرضية استمرت لثوان معدودة.

ولم ترد معلومات عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

من جانبه، قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، جاد محمد القاضي إن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، سجلت هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر موقعها 218 كيلومترا جنوب شرق أزمير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت في 16 يونيو 2020، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر.

وتضرب المنطقة من حين لآخر هزات أرضية، يشعر بها المواطنون في مختلف الدول العربية وتركيا وإيران.

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