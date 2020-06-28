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وزير الديوان الأميري الكويتي : أمير البلاد لم يطلب نقل لقاء الدويلة مع القذافي للملك سلمان

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وزير الديوان الأميري الكويتي : أمير البلاد لم يطلب نقل لقاء الدويلة مع القذافي للملك سلمان

وزير الديوان الأميري الكويتي : أمير البلاد لم يطلب نقل لقاء الدويلة مع القذافي للملك سلمان
http://almnatiq.net/?p=878881
المناطق - كونا

أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي الجراح، عدم صحة ما ذكره السيد مبارك الدويلة، للنائب الكويتي السابق، خلال استضافته مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمـد طلال السعيد بتاريخ 23/6/2020، كما أكد عدم صحة ما أدعاهُ في تغريدة له بتاريخ 25/6/2020 من أنه نقل لسمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي ، وبأن أمير الكويت، قد طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وأضاف أن ما قاله الدويلة غير صحيح البته ومحض تقول وافتراء، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن ينسب لصاحب السمو أمير الكويت أي حديث أو قول سواءً في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك

ونوه بأن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية

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