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وزارة التعليم تثمن جهود الإعلام بتعليم عسير

وزارة التعليم تثمن جهود الإعلام بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=878891
المناطق - عسير

وجه المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجميعة شكره وتقديره لمدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، ومدير إدارة الإعلام والاتصال الأستاذ محمد مانع آل يحيى ومنسوبي ومنسوبات الإدارة ، لقاء سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل الإعلامي طوال العام الدراسي ، وتحديدًا خلال أزمة فايروس كورونا المستجد، والتعليم عن بعد، وكذلك العمل المخلص في تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي حيث أظهرت الإدارة مهنية عالية في العمل تحت الضغط، والمتابعة المستمرة لكافة الموضوعات وعلى مدار الساعة لضبط وتجويد العمل الإعلامي ورفع كفائته.

وتضمن الخطاب : ” كانت إدارة الإعلام والاتصال أنموذجًا يحتذى به في التفاني والإنجاز ” .

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