احدث الأخبار

“الغذاء والدواء” : سلامة 9 أدوية إضافية محتوية على “ميتفورمين” من الشوائب المُسرطنة
أبرز المواد
 الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في انفجار بجنوب أفغانستان
أبرز المواد
 السعودية للكهرباء تكرم مدير شرطة محافظة حفرالباطن ومنسوبي شعبة التحريات والبحث الجنائي
المنطقة الشرقية
 وزارة النقل تزين طرقها بعبارة “شكرًا لأبطالنا”
أبرز المواد
 وزارة التعليم تثمن جهود الإعلام بتعليم عسير
منطقة عسير
 أبو ثنين: ما قاله “الدويلة” محض كذب وافتراء على مجلس الملك سلمان .. وكل هذا موثق رسمياً
أبرز المواد
 وزير الديوان الأميري الكويتي : أمير البلاد لم يطلب نقل لقاء الدويلة مع القذافي للملك سلمان
أبرز المواد
 مصر.. هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة والجيزة استمرت لـ20 ثانية
أبرز المواد
 “ساما”: أكثر من 15 ألف عقد تمويل عقاري جديد خلال مايو الماضي
أبرز المواد
 مكتب الحريري: التقرير الإعلامي حول انفجار صاروخ قرب موكب الحريري صحيح “إجمالا”
أبرز المواد
 بريطانيا تسجل 36 وفاة و900 إصابة بكورونا خلال يوم
أبرز المواد
“الغذاء والدواء” : سلامة 9 أدوية إضافية محتوية على “ميتفورمين” من الشوائب المُسرطنة

“الغذاء والدواء” : سلامة 9 أدوية إضافية محتوية على “ميتفورمين” من الشوائب المُسرطنة

أبرز المواد
الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

أبرز المواد
مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في انفجار بجنوب أفغانستان

مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في انفجار بجنوب أفغانستان

أبرز المواد
السعودية للكهرباء تكرم مدير شرطة محافظة حفرالباطن ومنسوبي شعبة التحريات والبحث الجنائي

السعودية للكهرباء تكرم مدير شرطة محافظة حفرالباطن ومنسوبي شعبة التحريات والبحث الجنائي

المنطقة الشرقية

“الغذاء والدواء” : سلامة 9 أدوية إضافية محتوية على “ميتفورمين” من الشوائب المُسرطنة

“الغذاء والدواء” : سلامة 9 أدوية إضافية محتوية على “ميتفورمين” من الشوائب المُسرطنة
http://almnatiq.net/?p=878908
المناطق - واس

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء سلامة 9 أدوية إضافية محتوية على مادة (ميتفورمين) لعلاج مرض السكري ، من التلوث بشوائب كيميائية من عائلة “النيتروزامين” التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine ، وتعد ضمن المواد التي يُحتمل أن تكون مُسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جداً.
ويأتي ذلك استمراراً لدور الهيئة في التأكد من سلامة الأدوية التي تحتوي على مادة “ميتفورمين” من شوائب “النيتروزامين”، إذ كانت أصدرت بيانين في الـ 29 من مايو الماضي ، و الـ 15 من يونيو الماضي ، أوضحت فيهما نتائج تحليل أكثر من 25 دواء تحتوي على مادة “ميتفورمين”.
وبيّنت “الغذاء والدواء” في بيان إلحاقي اليوم ، أنها أصدرت قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثالثة من هذه الأدوية التي ثبتت سلامتها وعدم تلوثها بشوائب NDMA ، منوهة إلى أنها ألزمت جميع الشركات المسوّقة للمستحضرات المحتوية على مادة (metformin) بإجراء تحاليل مخبرية للتأكد من خلو التشغيلات الجديدة من شوائب NDMA قبل تسويقها.
ودعت “الغذاء والدواء” إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها وذلك عن طريق التواصل مع الرقم الموحد 19999 ، أو البريد الإلكتروني : [email protected] ، أو الرابط : https://ade.sfda.gov.sa .

روابط ذات صلة

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز
مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في انفجار بجنوب أفغانستان

مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في انفجار بجنوب أفغانستان
وزارة النقل تزين طرقها بعبارة “شكرًا لأبطالنا”

وزارة النقل تزين طرقها بعبارة “شكرًا لأبطالنا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*