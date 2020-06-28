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“التجارة” تنفذ أكثر من 61 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة وتضبط أكثر من 7 آلاف مخالفة

“التجارة” تنفذ أكثر من 61 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة وتضبط أكثر من 7 آلاف مخالفة

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“التجارة” تنفذ أكثر من 61 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة وتضبط أكثر من 7 آلاف مخالفة

“التجارة” تنفذ أكثر من 61 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة وتضبط أكثر من 7 آلاف مخالفة
http://almnatiq.net/?p=878910

نفذت وزارة التجارة أكثر من 61 ألف جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 1 شوال حتى 6 ذو القعدة 1441هـ. وذلك للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وشملت الجولات الرقابية: الهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والاسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات واسفرت عن تحرير 7,081 غرامة فورية بحق المخالفين.

وتصدرت مكة المكرمة قائمة المناطق في عدد الجولات بواقع 9,649 جولة، تلتها الرياض بـ 9,537 جولة، والمنطقة الشرقية بواقع 8,795، والقصيم بـ 8,704، والمدينة المنورة بـ 4,708، ونجران بـ 4,250، وحائل مسجلة 4,000 جولة، والجوف بـ 2,686، وجازان بـ 2,476، وعسير بـ 1,989 جولة، والحدود الشمالية بواقع 1,671 جولة، وتبوك بـ 1,591، والباحة بـ1,192 جولة.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة أكثر المناطق في إصدار الغرامات الفورية بأكثر من 1,796 غرامة، تلتها الرياض بـ 1,222 غرامة، ثم المنطقة الشرقية مسجلة 972 غرامة، تلتها المدينة المنورة بـ 546 ثم جازان 512 غرامة، ثم حائل بواقع 453 غرامة، ثم القصيم 418 غرامة، وعسير بواقع 347 غرامة فورية، تلتها الباحة بـ 225 غرامة، ثم الجوف بـ 211 غرامة، تلتها تبوك بـ 161 غرامة، ثم نجران بـ 143 غرامة، ثم، والحدود الشمالية بواقع 75 غرامة فورية.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم على المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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