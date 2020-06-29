إقفال طرح شهر يونيو من برنامج صكوك المملكة بالريال

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http://almnatiq.net/?p=878913
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8,495 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح؛ الأولى تبلغ 2,494 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5,017 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027ميلادي، وقد بلغت الشريحة الثانية 3,670 مليارات ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13,966 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثالثة2،331 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10,569 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

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