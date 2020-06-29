بلغت فرق مانشستر سيتي حامل اللقب ومانشستر يونايتد وتشلسي وأرسنال الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وأكمل سيتي عقد المربع الذهبي بفوزه اليوم على نيوكاسل 2-0 ليلحق بجاره يونايتد الذي ضمن مركزه أمس بالفوز على نوريتش سيتي 2-1 ، وأرسنال الذي حقق فوزاً متأخراً اليوم على حساب شيفيلد يونايتد بالنتيجة نفسها ، وتشلسي على ليستر سيتي بهدف دون مقابل.
وسيواجه سيتي في نصف النهائي أرسنال ، في حين سيلاعب مانشستر يونايتد مع تشلسي ، وفقاً للقرعة التي سحبت بين شوطي مباراة سيتي ونيوكاسل ، حيث سيقام الدور نصف النهائي يومي 18 و 19 من يوليو 2020 ، على أن تقام المباراة النهائية بين الفائزين في الأول من أغسطس القادم على ملعب ويمبلي في لندن.
مانشستر ستي يواجه أرسنال واليونايتد يلاقي تشلسي في كأس إنجلترا
بلغت فرق مانشستر سيتي حامل اللقب ومانشستر يونايتد وتشلسي وأرسنال الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
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