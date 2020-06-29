مانشستر ستي يواجه أرسنال واليونايتد يلاقي تشلسي في كأس إنجلترا

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بلغت فرق مانشستر سيتي حامل اللقب ومانشستر يونايتد وتشلسي وأرسنال الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأكمل سيتي عقد المربع الذهبي بفوزه اليوم على نيوكاسل 2-0 ليلحق بجاره يونايتد الذي ضمن مركزه أمس بالفوز على نوريتش سيتي 2-1 ، وأرسنال الذي حقق فوزاً متأخراً اليوم على حساب شيفيلد يونايتد بالنتيجة نفسها ، وتشلسي على ليستر سيتي بهدف دون مقابل.

وسيواجه سيتي في نصف النهائي أرسنال ، في حين سيلاعب مانشستر يونايتد مع تشلسي ، وفقاً للقرعة التي سحبت بين شوطي مباراة سيتي ونيوكاسل ، حيث سيقام الدور نصف النهائي يومي 18 و 19 من يوليو 2020 ، على أن تقام المباراة النهائية بين الفائزين في الأول من أغسطس القادم على ملعب ويمبلي في لندن.