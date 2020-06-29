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الدوري الإيطالي.. أتالانتا يكسب أودينيزي ويعزز حظوظه ببطاقة دوري الأبطال

الدوري الإيطالي.. أتالانتا يكسب أودينيزي ويعزز حظوظه ببطاقة دوري الأبطال
http://almnatiq.net/?p=878919
المناطق - الرياض

واصل فريق أتالانتا انتصاراته المتتالية وعزز حظوظه بحجز إحدى البطاقات المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ، بفوزه اليوم على مضيفه أودينيزي 3-2 ، في المرحلة الـ 28 من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وهو الفوز السادس على التوالي لأتالانتا ليعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 57 نقطة ، مضيقاً الخناق بفارق نقطة واحدة على إنتر ميلان الثالث الذي يحل ضيفاً على بارما لاحقاً ، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر، بعدما مني بخسارته الخامسة في مبارياته التسع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.
واستغل أتالانتا خسارة روما ، أقرب منافسيه على البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة إلى دوري الأبطال ، أمام مضيفه ميلان 0-2 ، حيث وسع الفارق بينهما إلى تسع نقاط ، وهي الخسارة التي استغلها أيضاً نابولي لتشديد الخناق على فريق العاصمة بتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة بفوزه على ضيفه سبال 3-1.

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