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“الصندوق العقاري”يودع 1.37 مليار ريال لمستفيدي “سكني” عن يونيو

“الصندوق العقاري”يودع 1.37 مليار ريال لمستفيدي “سكني” عن يونيو

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“الصندوق العقاري”يودع 1.37 مليار ريال لمستفيدي “سكني” عن يونيو

“الصندوق العقاري”يودع 1.37 مليار ريال لمستفيدي “سكني” عن يونيو
http://almnatiq.net/?p=878924

أعلن صندوق التنمية العقارية “الصندوق العقاري” بالسعودية، اليوم الأحد، إيداع 1.37 مليار ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يونيو/ حزيران 2020

وقال المشرف العام على الصندوق، منصور بن ماضي، إنه تم تخصيص 461 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”

وأضاف ابن ماضي، أنه تم تقديم 885 مليون لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين على رأس العمل في جميع القطاعات العسكرية، و24 مليوناً ريال دعماً لمستفيدي مبادرة المدنيين ممن تقدموا بطلباتهم للمبادرتين قبل 31 مايو/ أيار 2020

وأوضح، أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو/ حزيران 2017 وحتى يونيو/ حزيران 2020، تجاوزت 21.8 مليار ريال

وشدد المشرف على الصندوق العقاري، على حرص الصندوق والتزامه بإيداع الدعم دون تأخر في حسابات المواطنين، إذ حرص الصندوق على إيداع الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية مبكراً عن موعده المُعتاد بسبب ظروف جائحة كورونا

وأكد ابن ماضي، على استمرارية الدعم للمواطنين بما يحقق أهداف الصندوق لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول

وأفاد، بأن سهولة الإجراءات وتنوع المُنتجات تهدف إلى تحقيق توجيهات وتطلعات القيادة لدعم تملك المواطنين للمساكن بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من القطاع الخاص لرفع نسبة تملك المواطنين إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مُستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030

يذكر أن صندوق التنمية العقارية مستمر في تقديم خدماته عن بُعد لمستفيدي القرض المدعُوم من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما أن فروعه حول المملكة تستقبل المستفيدين بعد حجز موعد مُسبق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية

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