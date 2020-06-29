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بريطانيا تدرس فرض العزل العام في أحد مدنها

بريطانيا تدرس فرض العزل العام في أحد مدنها
http://almnatiq.net/?p=878925
المناطق_وكالات

ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة تدرس فرض العزل العام في مدينة ليستر، بعدما شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بفيروس كورونا هناك

وأوضحت الصحيفة اليوم الأحد، أن وزير الصحة، مات هانكوك، يدرس ذلك الإجراء بعدما سجلت المدينة، التي يقطنها زهاء 350 ألف شخص، أكثر من 650 إصابة بالفيروس في النصف الأول من يونيو حزيران

يأتي ذلك في وقت تخفف فيه بريطانيا قيود التباعد الاجتماعي وقواعد العزل العام وتعاود فتح اقتصادها تدريجيا، مع انخفاض عدد حالات الإصابة والوفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا. وكانت البلاد واحدة من أكثر الدول تضررا بالجائحة

وفي إطار التخفيف أيضا، قالت الحكومة البريطانية يوم الجمعة إنها ستعفي الوافدين من بلدان تشكل مخاطر منخفضة تتعلق بانتشار فيروس كورونا، من شرط الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما

وسترفع الحكومة أيضا أسماء بعض الدول والمناطق من توجيهات رسمية تنصح المواطنين بعدم السفر إليها إلا للضرورة القصوى، وستسهل الإجراءات على البريطانيين السفر إلى الخارج لقضاء العطلات، وذلك في ظل بحثها عن سبل للحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم بريطانيا 309360، كما بلغ إجمالي الوفيات 43514

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