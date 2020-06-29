قضية الطفل نهار الحارثي تعود للقضاء مجدداً.. وهذا ما طلبه والده

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تبدأ المحكمة الإدارية في الرياض، النظر في الدعوى المرفوعة ضد وزارة الصحة في واقعة استئصال الغدة التناسلية للطفل نهار الحارثي، وذلك يوم الأحد الموافق ٢١ ذي القعدة الجاري

ورفع المواطن سلطان الحارثي دعوى ضد وزارة الصحة، لاتهامه مستشفى الملك فيصل بالطائف بتأخر استقبال حالة ابنه؛ ما تسبب له في ضمور بإحدى الغدد التناسلية التي تم استئصالها بعد ذلك

وطالب والد الطفل من المحكمة ، إلزام وزارة الصحة بمحاسبة أي شخص له علاقة بتأخير علاج نجله في مستشفى الملك فيصل بالطائف، ومحاسبة الشؤون الصحية

كما طالب بعلاج نهار في مركز عالمي متخصص نفسياً وجسدياً، وإخضاعه لعملية تجميل وتعويضه فيما أصابه من ضرر جسدي ونفسي