احدث الأخبار

قضية الطفل نهار الحارثي تعود للقضاء مجدداً.. وهذا ما طلبه والده
أبرز المواد
 التجارة توضح أبرز طرق النصب في المتاجر الإلكترونية
أبرز المواد
 بدءًا من 28 يوليو المقبل.. إلزام المطاعم والمقاهي في المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني
أبرز المواد
 4050 إصابة جديدة و267 وفاة إضافية بكورونا في المكسيك
أبرز المواد
 الأرصاد: أتربة وغبار تحد من الرؤية الأفقية بشمالي ووسط المملكة
أبرز المواد
 مصدر طبي يكشف سر إنقاذ حياة رجاء الجداوي بعد 34 يوما من العزل
أبرز المواد
 دراسة: اندماج الثقوب السوداء يبعث ضوءا يعادل تريليون شمس
أبرز المواد
 مايكروسوفت تغلق كافة متاجر التجزئة التابعة لها في العالم
أبرز المواد
 وفاة 3 أشخاص بعد تناولهم معقم اليدين
أبرز المواد
 الدوري الإيطالي.. أتالانتا يكسب أودينيزي ويعزز حظوظه ببطاقة دوري الأبطال
أبرز المواد
 إقفال طرح شهر يونيو من برنامج صكوك المملكة بالريال
أبرز المواد
 مانشستر ستي يواجه أرسنال واليونايتد يلاقي تشلسي في كأس إنجلترا
أبرز المواد
قضية الطفل نهار الحارثي تعود للقضاء مجدداً.. وهذا ما طلبه والده

قضية الطفل نهار الحارثي تعود للقضاء مجدداً.. وهذا ما طلبه والده

أبرز المواد
التجارة توضح أبرز طرق النصب في المتاجر الإلكترونية

التجارة توضح أبرز طرق النصب في المتاجر الإلكترونية

أبرز المواد
بدءًا من 28 يوليو المقبل.. إلزام المطاعم والمقاهي في المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني

بدءًا من 28 يوليو المقبل.. إلزام المطاعم والمقاهي في المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني

أبرز المواد
4050 إصابة جديدة و267 وفاة إضافية بكورونا في المكسيك

4050 إصابة جديدة و267 وفاة إضافية بكورونا في المكسيك

أبرز المواد

قضية الطفل نهار الحارثي تعود للقضاء مجدداً.. وهذا ما طلبه والده

قضية الطفل نهار الحارثي تعود للقضاء مجدداً.. وهذا ما طلبه والده
http://almnatiq.net/?p=878926
المناطق_متابعات

تبدأ المحكمة الإدارية في الرياض، النظر في الدعوى المرفوعة ضد وزارة الصحة في واقعة استئصال الغدة التناسلية للطفل نهار الحارثي، وذلك يوم الأحد الموافق ٢١ ذي القعدة الجاري

ورفع المواطن سلطان الحارثي دعوى ضد وزارة الصحة، لاتهامه مستشفى الملك فيصل بالطائف بتأخر استقبال حالة ابنه؛ ما تسبب له في ضمور بإحدى الغدد التناسلية التي تم استئصالها بعد ذلك

وطالب والد الطفل من المحكمة  ، إلزام وزارة الصحة بمحاسبة أي شخص له علاقة بتأخير علاج نجله في مستشفى الملك فيصل بالطائف، ومحاسبة الشؤون الصحية

كما طالب بعلاج نهار في مركز عالمي متخصص نفسياً وجسدياً، وإخضاعه لعملية تجميل وتعويضه فيما أصابه من ضرر جسدي ونفسي

روابط ذات صلة

التجارة توضح أبرز طرق النصب في المتاجر الإلكترونية

التجارة توضح أبرز طرق النصب في المتاجر الإلكترونية
بدءًا من 28 يوليو المقبل.. إلزام المطاعم والمقاهي في المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني

بدءًا من 28 يوليو المقبل.. إلزام المطاعم والمقاهي في المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني
4050 إصابة جديدة و267 وفاة إضافية بكورونا في المكسيك

4050 إصابة جديدة و267 وفاة إضافية بكورونا في المكسيك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*