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تراجع إنتاج طائرات إيرباص 40 % لمدة عامين

تراجع إنتاج طائرات إيرباص 40 % لمدة عامين

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تراجع إنتاج طائرات إيرباص 40 % لمدة عامين

تراجع إنتاج طائرات إيرباص 40 % لمدة عامين
http://almnatiq.net/?p=878927
المناطق_الرياض

رجح مراقبون تراجع إنتاج شركة إيرباص المصنعة للطائرات بنسبة 40 %% لمدة عامين بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وفقًا لتقرير صحفي نشر يوم الإثنين

وقال جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، لصحيفة دي فيلت الألمانية لا يمكننا عزل أنفسنا عن التطورات في شركات الطيران

وكانت مجموعة إيرباص قد تحدثت في السابق عن خفض الإنتاج بنحو 30 بالمئة، لكن فوري قال إن الشركة تعمل على افتراض أن التصنيع والتسليم سيكونان أقل بنسبة 40 بالمئة عما كان مقرراً في الأصل لعامي 2020 و.2021

وتخطط الشركة لإنتاج 40 طائرة فقط  شهرياً من طائرات إيه 320 الشهيرة، حيث تعتبر  الطائرة ذات البدن الضيق هي الأكثر مبيعاً لدى الشركة

وقال فوري إن العديد من الطائرات المكتملة متوقفة حالياً في حظائر الطائرات. لم تستلمها شركات الطيران بسبب الركود في السوق الناتج عن  أزمة فيروس كورونا

وصرح رئيس شركة ايرباص للصحيفة بأن الأمر سيستغرق حتى نهاية عام 2021 قبل أن يصبح الإنتاج والتسليم وفقاً للجدول مرة أخرى

ويرغب فوري في الاعلان بشكل دقيق عن الخفض في عدد الوظائف المزمع تنفيذه بحلول نهاية يوليو، بعد مناقشات مع الموظفين

وهناك تكهنات بتأثر ما يصل إلى 15 ألف وظيفة في قسم الطائرات المدنية التي يعمل بها 90 ألف موظف

وعلى الرغم من انخفاض الإنتاج، لن يتم إغلاق خطوط التجميع النهائية. وقال فوري إن الإنتاج في جميع الطرازات سيستمر ولكن بوتيرة أبطأ

وتبحث كل منشأة عن طرق لخفض التكاليف. وقال فوري سوف نبذل قصارى جهدنا

وسجلت ايرباص خسائر قدرها 481 مليون يورو (522 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا

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