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4050 إصابة جديدة و267 وفاة إضافية بكورونا في المكسيك

4050 إصابة جديدة و267 وفاة إضافية بكورونا في المكسيك
http://almnatiq.net/?p=878933
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 4050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى وفاة 267 مصابا بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 216852 والوفيات إلى 26648 حالة وفاة.

وقال مدير علم الأوبئة بوزارة الصحة المكسيكية خوسيه لويس ألوميا خلال مؤتمر صحفي : إن السلطات تدرس حالة 64143 مشتبه فيه بالمرض.

ورجحت الحكومة المكسيكية أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة، مؤكدة بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.

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