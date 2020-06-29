التجارة توضح أبرز طرق النصب في المتاجر الإلكترونية

المناطق_متابعات

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أبرز طرق النصب والاحتيال التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية، بعد اتساع الاعتماد عليه بسبب جائحة كورونا

وقال الحسين في لقاء مع قناة العربية ، إن غالبية عمليات النصب والاحتيال تأتي من الحسابات التجارية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا يكون لها سجل تجاري أو شهادات معروفة

ونوه إلى أن تلك المواقع تتبع عدة أساليب لمحاولة إقناع المستهلك بأنها حقيقية وليست وهمية، مبيناً أن هذه الأساليب تشمل شراء متابعين وهميين، وشراء عمليات ريتويت وهمية، وانتقاء الصور الجذابة للمنتجات التي تغري المُستهلكين