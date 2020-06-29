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إيطاليا تسجل 22 وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 22 وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=878943
المناطق_الرياض

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية،  تسجيل 22 وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد مقابل 8 متوفين و175 مريضا في إحصائية أمس السبت

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22 حالة، وبلغ عدد الضحايا بالتالي 34738 شخصا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا ملموسا لحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا بعد أن شهد هذا المؤشر في الأسابيع الماضية تراجعا كبيرا، وسجلت في البلاد في البيانات المنشورة يوم 24 يونيو 30 حالة، وفي 25 يونيو 34، وفي 26 يونيو 30، وفي 27 يونيو 8

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 174 حالة، مقارنة مع 190 في إحصائية 24 يونيو، و296 في 25 يونيو، و259 يوم 26 يونيو، و175 يوم 27 يونيو، ليصل العدد الإجمالي إلى 240310

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 16681 حالة

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 397 حالة، حيث ارتفع المؤشر من إلى 188981 شخصا، ما يمثل أكثر 75% من عدد المصابين

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