«وفيات كورونا» تتجاوز نصف مليون حالة عالميًّا

جاء ذلك في إحصاء أعلنته «رويترز»، بشأن تطورات الفيروس وانتشاره على مستوى العالم، حيث عاود التفشي في عدد من الدول، بينما لا تزال دول أخرى تشدد إجراءاتها لاحتواء الموجة الأولى للوباء، الذي ألقت تداعياته الاقتصادية على العالم أجمع. بينما تشير تقارير علمية إلى حتمية التعايش معه، حتى الوصول إلى لقاح مستوفى التجارب العلمية بشأنه.

ووفق الإحصاءات العالمية، لا يزال كبار السن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، لكن تلك الإحصاءات لا تعني أن البالغين والأطفال بمأمن من الوباء الذي تجاوز إجمالي المصابين به عشرة ملايين شخص حول العالم، بينما يتوفى بسببه أكثر من 4700 شخص بشكل يوميّ.