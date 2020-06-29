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الكويت تنهي خدمات الوافدين خلال عامين باستثناء الأطباء

الكويت تنهي خدمات الوافدين خلال عامين باستثناء الأطباء
http://almnatiq.net/?p=878959
المناطق_الرياض

قالت مصادر حكومية كويتية رفيعة، إن ديوان الخدمة المدنية، أمامه سنتان فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في 2017 بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في وظائف وتخصصات كثيرة باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية.

وأوضحت المصادر أنه تم تنفيذ النسب الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين، وجارٍ تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة، لتكون أمامنا سنتان فقط لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين بالحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية…، وغيرها.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر اليوم الإثنين عن المصادر قولها، إن 9 مجموعات وظيفية على الأقل تم فيها خلال سنتين تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار وهي 5 سنوات.

وأوضحت أنه -على سبيل المثال- بالنسبة لوظائف التدريب والتدريس والتعليم المطلوب في القرار بعد 5 سنوات تحقيق نسبة 70%، قد حققنا اليوم بعد مرور سنتين فقط نسبة 73% أي أن الديوان بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة استطاع تحقيق نسبة أعلى بعد سنتين فقط.

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