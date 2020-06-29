3134 ممرضًا وممرضة في «سعود الطبية» يواجهون كورونا

3134 ممرضًا وممرضة في «سعود الطبية» يواجهون كورونا

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3134 ممرضًا وممرضة في «سعود الطبية» يواجهون كورونا

3134 ممرضًا وممرضة في «سعود الطبية» يواجهون كورونا
http://almnatiq.net/?p=878980
المناطق_الرياض

نذر ما يزيد عن 3134 ممرضًا وممرضة بمدينة الملك سعود الطبية أنفسهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بدايتها، من خلال تنفيذ خطة الطوارئ باستخدام تقنية التعليم الافتراضي لتدريب وتأهيل الكوادر التمريضية العاملة بالمدينة على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة وأجهزة التنفس الاصطناعي ومكافحة العدوى وطرق العزل وغرف الطوارئ.

واستهدفت الخطة الممرضين والممرضات العاملين في العنايات الحثيثة وأقسام التنويم ممن لديهم خبرة، وكذلك تمريض العيادات والعمليات.

بالإضافة الى تمريض المهام الإدارية للمساعدة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية بما لديهم من العلم والخبرة.

يذكر أن خطة الطوارئ جرت تحت إشراف وتدريب نخبة من المدربين المتخصصين من ذوي الخبرة في مجال التمريض.

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