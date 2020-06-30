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هوك: هكذا أضعفنا قدرة إيران على التسلح.. وسنواصل ردعها

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هوك: هكذا أضعفنا قدرة إيران على التسلح.. وسنواصل ردعها

هوك: هكذا أضعفنا قدرة إيران على التسلح.. وسنواصل ردعها
http://almnatiq.net/?p=878989
المناطق - الرياض

قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، إن واشنطن نجحت في تحجيم قدرة إيران على التسلح وأحبطت تهريب أسلحة إيرانية لميليشيات الحوثي كانت ستستعمل ضد السعودية، مجددا التأكيد على فعالية العقوبات الأميركية والدولية في ردع نظام الملالي، ومن ضمنها حظر الأسلحة.

وأوضح هوك في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية” بثت مساء الأحد، ” أنا في جولة في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة الخطر الظاهر في الأفق، فنحن على بعد أشهر قليلة من انتهاء حظر الأسلحة على إيران المطبق من سنوات”.

وتابع هوك: “مع انتهاء الحظر، سيسمح لإيران بكل حرية بأن تصدر وتستورد طائرات وحوامات هجومية وغواصات وسفن حربية وصواريخ بمدى 300 كلم، وهذا سيطلق سباق تسلح في المنطقة”.

وزاد: “اعتقد أن أي دولة تتمتع بروح المسؤولية وتنظر بموضوعية إلى الشرق الأوسط لا يمكن أن تقول إن ما تحتاج هو أسلحة إيرانية إضافية. إيران في تاريخها الممتد لـ40 عاما وخاصة مع إنشاء حزب الله في لبنان كانت تنقل الصواريخ والأسلحة وغيرها إلى أذرعها في المنطقة الرمادية لعقود”.

وأكد المبعوث الأميركي أن حظر الأسلحة حد من قدرات إيران، وتابع:” لم ندع أبدا اننا سنقضي على نقل الأسلحة، لكن مع انتهاء حظر الأسلحة سيفعل الإيرانيون ذلك في وضح النهار، بعد أن كان يفعلون ذلك في الظلام، وسيفعلون أكثر من ذلك إن لم تكن هناك قيود على ما يستطيون فعله”.

وأضاف: “ومن المهم جدا لأعضاء مجلس الأمن ولا سيما الأعضاء الدائمين مثل روسيا الصين أن يستمعوا لدول المنطقة، فما تقول هذه الدول هو تمديد الحظر على إيران”.

وشدد براين هوك على أن العقوبات صممت لمنع إيران من إنفاق الأموال على الإرهاب وعلى الأسلحة التي يهربونها لوكلائهم، مشيرا إلى اعتراف الرئيس الإيراني حسن روحاني بخسارة طهران 200 مليار دولار بسبب العقوبات، والتي كان ستستخدمها لو حصلت عليها لدعم وكلائها.

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