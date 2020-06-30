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لماذا لن يرتدي ترامب الكمامة؟ توضيح حاسم من “الوزير المختص”

لماذا لن يرتدي ترامب الكمامة؟ توضيح حاسم من “الوزير المختص”

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لماذا لن يرتدي ترامب الكمامة؟ توضيح حاسم من “الوزير المختص”

لماذا لن يرتدي ترامب الكمامة؟ توضيح حاسم من “الوزير المختص”
http://almnatiq.net/?p=878990
المناطق - الرياض

اعتبر وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، أليكس عازار، أن الظروف “الفريدة” للرئيس دونالد ترامب هي سبب عدم وضعه كمامة، رغم حث حكومته المواطنين على القيام بذلك.

وفي حديثه عن الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المُبلغ عنها في بعض الولايات، قال عازار “يجب على الناس أن يتحكموا” في سلوكياتهم الخاصة عن طريق التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات قدر المستطاع.

لكن عازار، وفقا لأسوشيتد برس، يقول إن ترامب ليس مضطرا لاتباع توجيهات إدارته، لأنه كقائد للعالم الحر يتم اختباره بانتظام، وهو في “ظروف مختلفة تمامًا عن بقيتنا”.

ورفض عازار القول ما إذا كان قد طلب من الرئيس الأميركي وضع كمامة. وقال لشبكتي “سي إن إن” و “إن بي سي” إن رسالته الخاصة إلى الشعب الأميركي هي اتخاذ الاحتياطات من أجل “الصحة العامة”.

وقال الحاكم الديمقراطي لواشنطن، جاي إنسلي، إن ترامب يجب أن يقضي المزيد من الوقت في نشر تغريدات بشأن وضع الكمامات للحماية بدلاً من حماية الآثار.

وأضاف لشبكة سي بي إس: “نحن بحاجة إلى رئيس يهتم أكثر بالأميركيين الأحياء وأقل بالكونفدراليين الموتى”، في إشارة إلى اهتمام ترامب بحماية تماثيل قادة تاريخيين تم تحطيمها مؤخرا، بالتزامن مع احتجاجات ضد “عنف وعنصرية” الشرطة.

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