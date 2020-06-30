“كريم” و”أوبر”.. العودة السعيدة تحل في 2021

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المناطق - الرياض

تتوقع كريم، المملوكة لشركة أوبر تكنولوجيز، أن يتعافى الطلب على النقل التشاركي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في “وقت ما” خلال 2021، وذلك في ضوء تحسنه بوتيرة أفضل من المتوقع بعد تخفيف قيود مكافحة الفيروس.

وقال مدثر شيخة الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لرويترز “كانا شهرين صعبين”.

وتابع “يصعب التوقع. كنا نخطط لتعاف في وقت ما من العام المقبل لكن… التعافي بدأ وكان أسرع بالفعل من التوقعات الأولية”.

وشهدت الشركة التي تعمل بصفة أساسية في الشرق الأوسط تعافيا لأنشطتها ككل، التي تشمل خدمات توصيل من بينها توصيل طلبات الغذاء، وذلك بمعدلات في خانة العشرات تقريبا على أساس أسبوعي في الشهرين الأخيرين مع تخفيف الدول القيود، حسبما ذكر شيخة.

وقال “أنا بالفعل متفائل حيال بقية العام والأعوام القليلة المقبلة لأن بعض القيود التي فرضت على حركتنا والنمو أدت لتبني المنصات الرقمية”.

وستعجل كريم، التي مقرها دبي، بخطط إضافة بنود أخرى لتطبيقها الذي توسع ليشمل خدمات السداد.

وأعلنت اليوم أنها وقعت اتفاقا لعدة سنوات مع “فيزا” لتتيح الأخيرة خدمات السداد من خلال التطبيق.

وقال شيخة “فعلنا الكثير فيما يتعلق بنشاطنا في الأشهر الثلاثة الأخيرة مما وضعنا في مركز جيد إذا حدث أي اضطراب في المستقبل”.

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