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“جورج فلويد” جديد في الأرجنتين.. وفيديو يوثق المأساة

“جورج فلويد” جديد في الأرجنتين.. وفيديو يوثق المأساة
http://almnatiq.net/?p=878992
المناطق - الرياض

فتح القضاء الأرجنتيني تحقيقا في وفاة رجل اختناقا خلال اعتقاله من طرف الشرطة في مقاطعة توكومان، في حالة تذكر بوفاة الأميركي الأسود جورج فلويد في الولايات المتحدة.

ووقعت الأحداث في وسط توكومانا، عاصمة المقاطعة الواقعة على بعد 1200 كلم شمال شرق بوينوس آيريس، أمام عشرات الشهود.

وأكد البعض أن شرطيين ضربوا سيفيرينو نادال (43 عاما) وثبتوا عنقه على الأرض، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس”، الأحد.

وفي شريط فيديو صوره أحد المارة يظهر الرجل وهو مثبت على الأرض من قبل أربعة رجال يرتدون زي قوات الأمن واثنين باللباس المدني.

وفيما كان مثبتا على الأرض، طلب المساعدة عدة مرات كما نقلت الصحافة المحلية عن شهود. وأكد تشريح الجثة أن الوفاة ناجمة عن الاختناق.

تم القبض على سيفيرينو نادال بتهمة السرقة لكن لم يبلغ عنها أحد ولم يكن هناك دليل يدينه.

ونددت عائلته بسوء معاملة خلال اعتقال سابق في شباط/فبراير من شرطيي المركز نفسه. وكان سيفيرينو قضى عقوبة سجن بتهمة السرقة قبل عدة سنوات.

وسيتم الاستماع إلى أقوال الشرطيين الذين شاركوا في اعتقاله في الأيام المقبلة.

ويأتي التحقيق بعد نحو شهر من وفاة جورج فلويد الأميركي الأسود البالغ من العمر 46 عاما الذي توفي اثناء قيام الشرطة باعتقاله في مينيابوليس في 25 مايو.

وأظهر تشريح الجثة أن الضغط الذي مارسه الشرطيون على صدر فلويد تسبب بوفاته التي أثارت موجة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.

ويجري التحقيق في سلوك شرطة توكومان بعد وفاة لويس اسبينوزا العامل الزراعي الذي أوقف خلال مهرجان في 15 مايو وعثر على جثته بعد أسبوع في واد.

وفي هذه القضية تم توقيف ثمانية شرطيين ومدني قيد التحقيق بتهمة “الحرمان غير القانوني من الحرية يليه وفاة شخص واختفاء قسري” في سياق تحقيق طلبه المكتب الإقليمي لأميركا الجنوبية لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

 

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