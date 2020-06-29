انخفاض سعر النفط عند 40.26 دولاراً

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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.76 بنساً عند 40.26 دولاراً أمريكياً للبرميل، وذلك بسبب تراجع الطلب في ظل المخاوف من موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا المستجد.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.64 % أو ما يعادل 0.63 سنت، عند 37.86 دولاراً أمريكيا للبرميل.