يوفنتوس يحل ضيفًا على جنوى في الدوري الإيطالي لتعزيز صدارته

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يحل يوفنتوس ضيفًا على جنوى غدًا لتعزيز صدارته وذلك في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي تختتم الخميس القادم بقمة أتالانتا وضيفه نابولي.

واستعاد يوفنتوس توازنه بعد خسارته المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا أمام نابولي في 18 يونيو الحالي، وحقق فوزين متتاليين في الدوري الذي يسعى إلى الظفر بلقبه للعام التاسع على التوالي، آخرهما كان برباعية نظيفة على ضيفه ليتشي.

وبات يوفنتوس يبتعد بفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر لاتسيو الذي خسر أمام أتالانتا 2 – 3 قبل أن يتغلب على فيورنتينا 2 – 1 .

ويملك يوفنتوس الأسلحة اللازمة لمواصلة تقدمه نحو اللقب خصوصًا قوته الهجومية بقيادة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا اللذين سجل كل منهما هدفين من أصل ستة أهداف في المباراتين اللتين لعبهما بعد استئناف المنافسات.

وقد يجد يوفنتوس نفسه على بعد نقطة واحدة فقط من مطارده المباشر لاتسيو، الذي يحل بدوره ضيفًا على تورينو قبل ساعتين و15 دقيقة من مباراة فريق “يوفنتوس”.

يذكر أن لاتسيو عاد إلى سكة الانتصارات السبت الماضي عندما قلب النتيجة على ضيفه فيورنتينا محولًا تأخره بهدف إلى فوز بثنائية لنجمه تشيرو إيموبيلي، متصدر لائحة الهدافين برصيد 28 هدفًا، والإسباني لويس ألبرتو.

وكان لاتسيو، الساعي للقبه الأول في الدوري منذ 2000 والثالث في تاريخه بعد موسم 1973-1974، سقط أمام أتالانتا 2-3 للمرة الثالثة هذا الموسم والأولى منذ سقوطه امام إنتر ميلان صفر-1 في المرحلة الخامسة في 25 سبتمبر الماضي، بعد سلسلة فوز في 21 مباراة دون خسارة.

ولن يختلف حال انتر ميلان الثالث عن يوفنتوس ولاتسيو حيث يستضيف بريشيا صاحب المركز قبل الأخير الأربعاء القادم.

وعلى غرار لاتسيو، عاد انتر ميلان من بعيد مساء الأمس محولًا تأخره بهدف أمام مضيفه بارما إلى فوز 2-1، أبقاه في سباق المنافسة على اللقب بعدما قلص الفارق إلى ثماني نقاط عن يوفنتوس وإلى أربع نقاط عن لاتسيو.

وتتجه الانظار الخميس القادم إلى قمة أتالانتا الرابع وضيفه نابولي السادس في ختام المرحلة، حيث يسير الفريقان في خط تصاعدي، أتالانتا حقق العلامة الكاملة في المباريات الست الأخيرة في الدوري، وفعلها نابولي في خمس مباريات فضلًا عن تتويجه بلقب مسابقة الكأس المحلية على حساب يوفنتوس.

وفي الوقت الذي اقترب فيه أتالانتا بشكل كبير من ضمان تواجده في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يملك 57 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه روما الخامس، لا يزال نابولي يتمسك بأمل التواجد في المسابقة القارية رغم ابتعاده بفارق 12 نقطة عن أتالانتا.

ويلعب الأربعاء القادم كذلك فريق بولونيا مع كالياري، وسبال مع ميلان، وفيورنتينا مع ساسوولو، وفيرونا مع بارما، وليتشي مع سمبدوريا، وفي ختام مباريات الجولة يوم الخميس يتقابل روما مع أودينيزي.