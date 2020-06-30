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لأول مرة… آبل قد تتخلى عن “أمر أساسي” في مرفقات هواتف “آيفون 12”

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لأول مرة… آبل قد تتخلى عن “أمر أساسي” في مرفقات هواتف “آيفون 12”

لأول مرة… آبل قد تتخلى عن “أمر أساسي” في مرفقات هواتف “آيفون 12”
http://almnatiq.net/?p=879031
المناطق - الرياض

يتوقع محللو تكنولوجيا أن هواتف “آيفون” الجديدة التي سيتم طرحها العام الجاري لن تتضمن ولأول مرة في تاريخ شركة “آبل” الأمريكية مرفقا مهما للغاية هو الشاحن الكهربائي.

وتكهن المحلل الجدير بالثقة، مينغ تشي كو، أن طرازات “آيفون 12” الجديدة لن تتضمن فقط سماعات الأذن السلكية المعتادة، لكنها لن تتضمن أيضا شاحن الكهرباء، بحسب موقع “إنغادجيت”.

وستوفر “آبل” شاحن كهربائي جديد بطاقة أكبر بقوة 20 واط (أعلى من شاحن 18 واط لهاتف “آيفون 11 برو)، ولكن سيكون متاحا للبيع بشكل منفصل.

ويفسر كو قرار “آبل” الاستثنائي لخفض التكلفة وتعويض السعر الأعلى لتضمين تقنية “الجيل الخامس” اللاسلكية في الهاتف، إلى جانب عوامل الحفاظ على البيئة، بعد أن جادل ناشطو الحفاظ على البيئة حول أن تضمين الشواحن الكهربائية في العلب غالبا ما يمثل إهدارا، خاصة عندما يكون لدى العديد من الأشخاص شواحن من هواتف سابقة.

وأشار تقرير منشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص إلى أن سعر هاتف “آيفون 12” ربما سيكون أقل من 600 دولار أمريكي.

ونقل التقرير عن مصادر من داخل “آبل” قولهم إن نسخة “4G” لهاتف “آيفون 12” بقياس 5.4 بوصة سيتم طرحها بسعر تنافسي كبير 549 دولارا أمريكيا.

وأشار إلى أن “آبل” تضع مخططات تسعير أخرى لهواتف “آيفون” حسب سعات تخزينها وذاكرة الوصول العشوائي “رام” تبدأ من 649 دولارا و749 دولارا و999 دولارا حتى تصل إلى 1099 دولارا أمريكيا.

ومن المتوقع أن تعلن شركة “آبل” الأمريكية عن عائلة “آيفون 12” المرتقبة في وقت ما من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن المتوقع أن تأتي الهواتف بثلاثة أحجام مختلفة بقياس 5.4 بوصة و6.1 بوصة و6.7 بوصة.

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