إدارة “تعليم الجوف” تقدم 5 آلاف ساعة تدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية

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تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التدريب

التربوي للبنين والبنات، لتقديم 5 آلاف ساعة تدريبية موجهة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في إدارات التعليم التالية: الجوف، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، القريات، ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 المرحلة الثالثة “التدريب عن بعد”.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث “بنين” الأستاذ محمد بن عوض الصلهام أن البرامج تشمل 27 مجالاً تدريبياً، وقال إن التقديم

على البرامج من خلال الموقع https://niepd.net بداية من يوم الثلاثاء 9-ذو القعدة -1441هـ .