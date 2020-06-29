الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلع على إجراءات وزارة النقل الاحترازية وتنفيذ صيانة الطرق بالمنطقة

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http://almnatiq.net/?p=879048
جازان - فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع.

وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير منطقة جازان بالمهندس المطوع متمنياً له ولجميع منسوبي الفرع التوفيق في مهام عملهم .

بعد ذلك اطلع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، من المهندس المطوع على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقدمة من قبل فرع وزارة النقل بجازان وصيانة الطرق بكافة المحافظات والمراكز بالمنطقة ، وما تم تنفيذه فى ميناءي جازان وفرسان لضمان سلامة المسافرين خلال تنقلهم على رحلات العبارات الخاصة وتحديد عدد الركاب بين مدينة جازان ومحافظة جزر فرسان للوقاية من انتشار فيروس كورونا ، وفق خطة عمل مشددة تضمن تطبيق القرارات والالتزام بكافة التدابير التي اتخذتها القيادة الرشيدة للعودة للحياة الطبيعية تدرجيا .

موجهاً سموه بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الوزارة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال الطرق وغيرها من المجالات التي تقع في إطار عمل الفرع , حاثاً سموه على مضاعفة الجهود لإنجاز كافة الأعمال .

من جانبه أعرب مدير عام طرق جازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع له من توجيهاته خلال اللقاء، مؤكداً حرصه وكل زملائه من منسوبي النقل بجازان على تقديم كل ما يخدم الصالح العام إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله -.
حضر اللقاء وكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي .

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