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اللوحات التحذيرية تغطي سماء وادي الدواسر في يوم “مكافحة المخدرات”

اللوحات التحذيرية تغطي سماء وادي الدواسر في يوم “مكافحة المخدرات”
http://almnatiq.net/?p=879049
وادي الدواسر - فالح الدوسري

فعلت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسر فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2020، والذي يأتي تحت شعار ” حياتكتهمنا”، وذلك من خلال إقامة أنشطةً وفعالياتٍ تسلط الضوء على أهمية التوعية بظاهرة انتشار المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع.

ووزعت الإدارة عدد من اللوحات الارشادية التي تحذر من تعاطي وترويج المخدرات أو المتاجرة فيها وذلك في عدد كبير من اللوحات المنشرةفي أرجاء المحافظة ، كما وزعت عدد من البروشورات التوعوية على المواطنين والمقيمين بالمحافظة ، إلى جانب تفعيل وسائل التواصلالاجتماعي من خلال نشر التصاميم التوعوية المتنوعة.

إلى ذلك أشاد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود بالجهود المقدرة التي تبذلها قيادة المملكة في مجال مكافحة المخدرات والتيأسهمت في الحد من انتشارها وسط المجتمع، داعيًا جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى مساندة جهود المديرية العامة لمكافحةالمخدرات من خلال الانضمام إلى المحاضرات التي تقام عن بُعد ، ومشاركة المحتوى، وتوعية الأبناء والبنات بخطورة هذه الآفة.

ونوه ” المسعود” بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات في وادي الدواسر على كافة المستويات، سائلاً الله عز وجل أن يجنب بلادناشرور المخدرات وأن يشفي كل مبتلى بها.

من جانبه أكد وكيل محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن سعيد العمل أن المملكة تعتبر رائدة في مجال مكافحة المخدرات ونموذج يحتذىللعالم أجمع ، مشيرًا إلى أن آفة المخدرات تعتبر من أبرز الآفات المهددة للمجتمعات على مر السنوات.

وأضاف: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لابد من التأكيد على الدور البارز للمملكة في هذا المجال والذي مما انعكس إيجابًا في الحد منانتشار آفة المخدرات.

الجدير بالذكر أنه بسبب جائحة كورونا لم يشهد هذا العام إقامة محاضرات توعوية داخل المدارس والجامعات مثل الأعوام السابقة أكتفتإدارة مكافحة المخدرات باللوحات التحذيرية والحملات الإلكترونية.

 

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