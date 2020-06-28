أمانة منطقة القصيم تغلق 21 منشأة وتصادر 8 طن من المواد الغذائية

المناطق / بريدة

أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (21) منشأة خلال الأسبوع الماضي ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، كما صادرت أكثر من (8) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكانت أمانة منطقة القصيم قد نفذت خلال الأسبوع الماضي أكثر من (14) ألف جولة رقابية لمراقبة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية.

وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ، أن الأعمال الرقابية متواصلة ومكثفة بهذا الاتجاه على مستوى المنطقة ، بهدف المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق كافة التدابير والبروتوكولات المعتمدة للمرحلة الحالية.

ونتج عن الجولات الرقابية إصدار أكثر من (1200) مخالفة وإشعار على المنشآت المخالفة ، وضبط (16) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمال و(30) مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد 19