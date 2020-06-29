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مصدر سعودي: مصادرة شحنات أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين

مصدر سعودي: مصادرة شحنات أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين

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منطقة القصيم

مصدر سعودي: مصادرة شحنات أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين

مصدر سعودي: مصادرة شحنات أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين
http://almnatiq.net/?p=879063
المناطق - وكالات

قال مصدر سعودي، اليوم الاثنين، إنه تمت مصادرة عدد كبير من شحنات الأسلحة الإيرانية الموجهة للحوثيين.

وأضاف المصدر أن إيران تقف وراء أسلحة استخدمت في مهاجمة المملكة العربية السعودية.

وأردف المصدر السعودي أن التقرير الأممي الأخير لم يتضمن جديدا بشأن سياسات إيران، مشيرا إلى أن إيران تسلح ميليشيات إرهابية في سوريا والعراق واليمن ولبنان.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان قد أبلغ قبل أيام مجلس الأمن الدولي في تقرير أن صواريخ كروز التي هجومت بها منشأتان نفطيتان تابعتان لأرامكو ومطار دولي في السعودية العام الماضي “أصلها إيراني”.

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