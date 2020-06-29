أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ الصعدي شيخ الحي الغربي بمحافظة أبوعريش

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته الى ابناء وذوي أسرة الصعدي بوفاة والدهم الشيخ محمد بن احمد منصور الصعدي – رحمه الله – شيخ الحي الغربي بمحافظة ابو عريش.

وسأل سمو أمير منطقة جازان الله عز وجل ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

ونوه سمو أمير جازان بما قدمه الفقيد الشيخ محمد الصعدي خلال عمله ، وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن .

فيما أعرب ابناء وأسرة الصعدي عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم والتى كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه .