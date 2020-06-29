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نائب أمير جازان يتسلم تقرير عن جهود فرع الإسكان بالمنطقة

نائب أمير جازان يتسلم تقرير عن جهود فرع الإسكان بالمنطقة

منطقة جازان
أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ الصعدي شيخ الحي الغربي بمحافظة أبوعريش

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نائب أمير جازان يتسلم تقرير عن جهود فرع الإسكان بالمنطقة

نائب أمير جازان يتسلم تقرير عن جهود فرع الإسكان بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=879075
جازان - فضة عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التقرير نصف السنوي لفرع وزارة الاسكان بجازان وذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم ، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي.
واطلع سموه خلال اللقاء على نسخه من التقرير النصف سنوي الأول للعام الحالي 2020م  ، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام فرع وزارة الإسكان عن أعداد المستفيدين من منتجات وزارة الإسكان بالمنطقة خلال هذه الفترة البالغ عددهم 13440 مستفيدا ومستفيدة بمعدل 112 مستفيدا في اليوم الواحد ، من منتجات الوزارة المتمثلة في الأراضي المطورة والفلل السكنية الجاهزة ومنتجات البيع على الخارطة والإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة والشراء المباشر من السوق والبناء الذاتي ، وغيرها من الخِدْمات والبرامج التي يقدمها الفرع لأبناء المنطقة.
وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بما شاهده واطلع عليه خلال اللقاء وما يقدمه فرع وزارة الإسكان بالمنطقة من جهود وخدمات سعيا لتوفير السكن المناسب لأهالي المنطقة بمختلف المحافظات والمراكز , في ظل ما يجده الفرع ووزارة الإسكان بصفة عامة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتوفير السكن المناسب للمواطن بمختلف مناطق وطننا العزيز.
ووجه سموّه بأهمية بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة وأبناءها وتسهيل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة من خلال إيجاد السكن الملائم ومراكز النمو الحضري لأبناء المنطقة، التي تقدم جميع الخِدْمات والاحتياجات والمرافق الحيوية للأهالي.
من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة ، وما استمع إليه من توجيهات ، وما يجده الفرع من دعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه ، سائلا الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.
حضر الاستقبال وكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

 

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