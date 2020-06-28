شرطة المدينة المنورة : القبض على تشكيل عصابي ارتكب 26 حادثة سرقة بينبع

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة محافظة ينبع من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( ثمانية مواطنين في العقد الثاني من العمر ومقيم من جنسية عربية)، تورطوا بارتكاب ( 26) حادثة سرقة من محلات تجارية ومدارس مغلقة وسكن العمالة ودرجات نارية، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.