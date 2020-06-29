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 أمير نجران يفتتح مقر هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بدر الجنوب
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 اللوحات التحذيرية تغطي سماء وادي الدواسر في يوم “مكافحة المخدرات”
منطقة الرياض
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية

أمير تبوك يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية

منطقة تبوك
الكويت تسجل حالتي وفاة و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل حالتي وفاة و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي يترأس جلسة المجلس الرابعة في دورته الخامسة

محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي يترأس جلسة المجلس الرابعة في دورته الخامسة

منطقة المدينة المنورة

محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي يترأس جلسة المجلس الرابعة في دورته الخامسة

محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي يترأس جلسة المجلس الرابعة في دورته الخامسة
http://almnatiq.net/?p=879087
المناطق - ينبع

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