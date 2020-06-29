محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي يترأس جلسة المجلس الرابعة في دورته الخامسة

ترأس اليوم محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي سعد بن مرزوق السحيمي أجتماع المجلس المحلي الرابع في دورته الخامسة وذلك ( عبر الأتصال المرئي ) وبحضور أعضاء المجلس من المسئولين والأهالي حيث في بداية الأجتماع رحب رئيس المجلس بالحضور ورفع أسمى أيات الشكر والامتنان لمقادم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسموولى عهده الامين صاجب السموالملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولسمو امير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه حفظهم الله على ماقامت به الدولة منذوا بداية أزمة جائحة كورونا من أجراءات أحترازية لحماية المواطنين والمقيمين كانت مضرب المثل في العالم أجمع كما قدم شكره وتقديره لكافة منسوبي الجهات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص في محافظة ينبع وكافة منسوبي الهئية الملكية ومدراء الشركات الصناعية على ماقاموا به من جهود مرحبا برئيس بلدية ينبع المعين بدر بن عبد الرزاق الفقير لأنضمامه للمجلس تلى ذلك مناقشة جدول الأعمال ومن ذلك أطلع مدير المجمع الصحي بمحافظة ينبع المجلس على الجهود التي بذلت ولاتزال من الكوادر الصحية بالمحافظة خلال جائحة كورونا بعد ذلك عرض رئيس بلدية ينبع المجلس خطة عمل البلدية واولوياتها خلال الفترة القادمة ومايتخللها من مشاريع وفرص أستثمارية وفي ختام االأجتماع اعد محضر وتم رفعه لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة