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الكويت تسجل حالتي وفاة و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل حالتي وفاة و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=879090
المناطق - واس

سجلت الكويت 582 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 45524 حالة، كما سُجلت حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 350 حالة وفاة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن حالات الإصابة ال582 تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 81ر54% و 263 لغير الكويتيين بنسبة 19ر45%.

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