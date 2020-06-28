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أمير تبوك يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية

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أمير تبوك يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية

أمير تبوك يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية
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تبوك - علي العميري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني  بمناسبة تكليفه قائداً للمنطقة.
وهنأ سمو أمير منطقة تبوك اللواء القحطاني  على ثقة ولاة الأمر – حفظهم الله – بتكليفه قائداً للمنطقة, متمنياً له دوام التوفيق ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين  -حفظهما الله-  .
من جانبه عبر اللواء القحطاني عن شكره وتقديره لسمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على ما تجده القطاعات العسكرية بالمنطقة من متابعة من قبل سموه  .
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد عبد الله الحقباني.

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