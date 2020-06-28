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أمانة عسير تستعيد أكثر من 1.900.000 م2من الأراضي الحكومية

أمانة عسير تستعيد أكثر من 1.900.000 م2من الأراضي الحكومية

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أمانة عسير تستعيد أكثر من 1.900.000 م2من الأراضي الحكومية

أمانة عسير تستعيد أكثر من 1.900.000 م2من الأراضي الحكومية
http://almnatiq.net/?p=879103
المناطق - أبها

جددت أمانة منطقة عسير، التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكانت الأمانة وبلدياتها قد استعادت خلال الشهر الماضي نحو 1.967.016 م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 13 موقع مختلف بالمنطقة.
وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سالبة عوضاً عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية.
كاشفاً أن الإحداثات التي تمت إزالتها، واستعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.

 

 

 

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