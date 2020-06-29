أمير القصيم يوجه بإقامة مهرجانات المنتجات الزراعية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية

المناطق - بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بإقامة مهرجانات المنتجات الزراعية بالمنطقة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية تجاه فيروس كورونا.

وقال سموه : إن ما تمتلكه المنطقة من منتجات زراعية ذات جودة عالية جعل منها محط أنظار المستثمرين في المنتجات الوطنية , والمهرجانات الزراعية تأتي محفزة وداعمة للمزارعين، من أجل تسويق منتجاتهم داخل وخارج المنطقة.

مشدداً سموه على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية خلال إقامة المهرجانات الزراعية , منوهاً بما يتلقاه القطاع الزراعي من دعم من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ والتي دائماً ما تسعى إلى دعم وتنمية الإنتاج الزراعي الوطني , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.